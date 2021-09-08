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Московские врачи вылечили еще 1 458 больных COVID-19

12:11
  • среда
  • 08 сентября 2021

Скончались 48 пациентов

За прошедшие сутки в Москве выздоровели еще 1 458 человек, у которых был диагностирован коронавирус.

Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 458 632, об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

За сутки заразились коронавирусом 1 269 человек, за весь период пандемии - 1 579 274. Скончались 48 пациентов, за все время ковида - 27 835 человек.

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