Мишустин призвал повышать финансовую грамотность россиян

Специальные программы объяснят, как сформировать финансовую подушку безопасности

Необходимо предпринимать шаги по повышению финансовой грамотности россиян. Об этом в среду, 8 сентября, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава правительства отметил, что образовательные просветительские программы должны значительно повысить устойчивость семейных бюджетов. Они покажут, как и куда лучше вложить свободные ресурсы, чтобы заработать максимальный доход.

Кроме того, специальные программы объяснят, как сформировать собственную финансовую подушку безопасности или накопить деньги на важную покупку.

Мишустин пообещал, что власти будут всячески поддерживать усилия общественных и частных организаций в этой сфере, однако ключевую роль играют власти регионов, сообщает РИА Новости.

В соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами начального и основного общего образования, разработанными совместно с Центробанком, школьников до 9 класса в обязательном порядке начнут обучать финансовой грамотности.

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