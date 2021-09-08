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Собянин: щадящий режим коронавирусных мер позволил экономике на 90% работать свободно

12:28
  • среда
  • 08 сентября 2021

Решения принимают исходя из того, чтобы наша система здравоохранения справлялась с ситуацией

Принятые городскими властями меры в период пандемии позволили экономике Москвы работать на 90% свободно. Об этом заявил в среду, 8 сентября, мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин объяснил решение об отмене QR-кодов в Москве

Во время пленарного заседания "Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире" на Московском финансовом форуме градоначальник отметил, что ограничительные меры вводятся, когда столичные власти видят угрозу роста заболеваемости.

При этом ограничения носят точечный характер, что позволяет, по его словам, "нивелировать эти процессы и уходить с пика заболеваемости", заявил Собянин.

Градоначальник указал, что решения принимают исходя из того, чтобы наша система здравоохранения справлялась с ситуацией, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Через неделю будет запущен сервис по продлению московских QR-кодов в случае ревакцинации, сообщили в оперштабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции. Код будет генерироваться в тот же день, по факту прививки однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентной.

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