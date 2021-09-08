В Рязани чемпионку Паралимпиады не впустили в магазин

Бутик оштрафовали

В Рязани магазин оштрафовали за отказ впустить чемпионку Паралимпийских игр в инвалидной коляске.

Как ранее сообщили местные СМИ, рязанскую спортсменку, чемпионку Паралимпиады Светлану Коновалову не захотели пускать в один из бутиков торгового центра "Премьер" из-за слишком узкого прохода, в который не помещалась инвалидная коляска.

После произошедшего владельцу магазина выписали административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Постановление по делу вступило в силу, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.

Биатлонистка Светлана Коновалова выиграла "золото" зимних Паралимпиайских игр в Сочи в категории "сидя" на дистанции 12,5 километров.

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