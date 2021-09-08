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Глава МЧС Зиничев погиб на учениях в Норильске

12:44
  • среда
  • 08 сентября 2021

Ему было 55 лет

МЧС России сообщило о гибели главы ведомства Евгения Зиничева.

"МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека", - сказали в министерстве.

Главе МЧС было 55 лет.

Ранее сегодня в МЧС России сообщали, что Евгений Зиничев во время поездки в Красноярский край проверил ход строительства здания нового пожарного депо в Норильске и посетил Дудинский арктический поисково-спасательный отряд.

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. В 1987-2015 годах работал в органах государственной безопасности СССР, затем России. С 2016 по 2018 годы работал заместителем директора ФСБ. До этого несколько месяцев был временным исполняющим обязанности губернатора Калининградской области.

18 мая 2018 года указом президента Зиничев был назначен на должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
 

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