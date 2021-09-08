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Путину доложили о гибели главы МЧС

13:01
  • среда
  • 08 сентября 2021

Зиничев погиб при исполнении служебного долга

Президенту России Владимиру Путину доложили о смерти главы МЧС Евгения Зиничева.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее МЧС России сообщило о гибели главы ведомства Евгения Зиничева при исполнении служебного долга. Находясь на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС, министр пытался спасти жизнь человека, но сам погиб.

Зиничеву было 55 лет. Он возглавлял МЧС с 18 мая 2018 года.

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