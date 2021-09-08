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"Рванул в воду за человеком": появились подробности гибели главы МЧС Зиничева

13:12
  • среда
  • 08 сентября 2021

Евгений Зиничев погиб как спасатель

В Норильске во время межведомственных учений погиб глава МЧС Евгений Зиничев. О случившемся уже доложено президенту России Владимиру Путину.

Евгений Зиничев погиб, пытаясь спасти оператора съемочной группы МЧС, который сорвался в воду. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее словам, Зиничевев погиб "как спасатель".

"Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно - никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Земля пухом", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Зиничева и оператора на вертолете отправили в больницу Норильска, однако спасти их не удалось.

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Евгений Зиничев
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