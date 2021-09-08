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Петр Толстой проверил площадку строительства нового катка в Капотне

13:19
  • среда
  • 08 сентября 2021

Локацию выбрали вместе с москвичами

Работы по обустройству нового катка начались в столичном районе Капотня. Площадку под будущий спортивный объект проинспектировал вице-спикер Госдумы, кандидат в депутаты российского парламента восьмого созыва Петр Толстой вместе с московскими активистами и представителями управы района.
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Создают будущий каток недалеко от дома по адресу 5-й квартал Капотни, 9. Локацию выбрали вместе с москвичами.

Депутат отметил, что место для строительства выбирали долго, чтобы это был полноценный спортивный объект, который не помешает местным жителям. Это будет такое место, куда можно будет прийти, покататься, поиграть в хоккей — новая точка притяжения для горожан всех возрастов.

В парке оборудуют два катка вместо одного. Большая ледовая площадка будет построена для взрослых любителей ледовых видов спорта, а вторая, поменьше, подойдет для детей. Это повысит безопасность спортивной зоны. Рядом с катком установят административно-бытовой комплекс.

При этом ни одно дерево не пострадает из-за появления спортивного объекта, рассказал Попов.

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Петр Толстой
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