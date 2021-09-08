Академик Румянцев: 100-процентная оплата больничных улучшит здоровье и микроклимат в семьях

Недолеченные заболевания могут вести к осложнениям

Полная оплата больничного родителям детей до восьми лет положительно скажется как на здоровье детей, так и на психологическом климате в семье. Такое мнение высказал академик РАН Александр Румянцев.

"Статистика свидетельствует, что дети, которые пошли в 1-й класс, могут переносить до 6-8 вирусных заболеваний в год. На полное выздоровление уходит несколько дней, иногда неделя. То, что родители смогут спокойно заняться лечением своих детей, не переживая, что они теряют в заработке, это несомненный плюс", — отметил Румянцев.

Недолеченные заболевания могут вести к осложнениям, отметил доктор.

С 1 сентября 2021 года в связи с изменением в закон родители всех детей до 8 лет смогут получать 100-процентные выплаты по больничному листу независимо от рабочего стажа. В данный момент многие родители теряют в деньгах, если вынуждены перестать работать из-за болезни ребёнка.

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