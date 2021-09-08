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Евгений Попов: Рад, что журналистскому мастерству захотели научиться полторы тысячи школьников

14:20
  • среда
  • 08 сентября 2021

В средних школах все более востребованными становятся предпрофессиональные классы

В средних школах все более востребованными становятся предпрофессиональные классы, которые позволяют сделать осознанный выбор будущей профессии. В ряде школ Западного административного округа Москвы ученики помимо базового образовательного курса осваивают азы работы в медиа. Помогают им в этом профессиональные журналисты, которые выступают наставниками подрастающего поколения.

Так, второй год в Шуваловской школе 1448 в районе Раменки работает медиацентр. Как рассказала его руководитель Ирина Назаренко, ребята учатся фотографировать, писать статьи, держаться перед камерой, работать с микрофоном, монтировать звук и видео. Будущие работники медиа сегодня делают полноценные репортажи, издают газету, ведут информационный блог и страницы в соцсетях.

Однако для ребят важно общение с профессионалами. Поэтому столько интереса вызвали мастер-классы тележурналиста, ведущего программы "60 минут" Евгения Попова.

Профессия журналиста очень интересна, но в то же время очень сложна. Она требует от человека особых качеств – умения оперативно ориентироваться в быстро меняющейся обстановке, структурировать большие объемы информации, видеть "изюминку" в стандартных событиях и интересно рассказывать об этом каждый день. Такие классы знакомят со спецификой будущей профессии, дают базовые навыки, которые пригодятся при получении профильного образования.

Свою задачу телеведущий видит в том, чтобы "показать настоящую журналистику, без шаблонного представления о профессии, сформированного фильмами и интернетом".

Шуваловская школа – не единственное учебное заведение, где известный телеведущий проводил мастер-классы. Нюансами репортерской работы Евгений Попов делился и с учениками школы 1953 "Москва 98" в районе Проспект Вернадского, где успешно работает телестудия. А в школе 1293 в Кунцево с этого учебного года начала работу медиагруппа, в которой будут обучаться 30 десятиклассников. Такое пожелание высказали учащиеся по итогам встречи с журналистом.

Всего в этом учебном году в медиаклассах столицы будут учиться полторы тысячи ребят. Они уже прошли компьютерное тестирование на грамотность и умение работать с информацией, а также подготовили эссе. А всего в предпрофессиональные классы придут более 50 тысяч учащихся — около половины всех старшеклассников города. Больше всего школьников в кадетских, инженерных и медицинских классах.

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