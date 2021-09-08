В Ногинске из-под завалов извлекли тело второго человека

Число погибших увеличилось до четырех

Спасатели извлекли тело второго человека из-под завалов после взрыва газа в доме в Ногинске.

Тело женщины обнаружили под обломками дома на втором этаже, передает ТАСС. Таким образом, число погибших в результате взрыва газа увеличилось до четырех.

Ранее спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами может оставаться еще один человек.

Взрыв газа в девятиэтажке Ногинска произошел утром 8 сентября из-за утечки. Пострадали 24 квартиры, 17 из них разрушены полностью. Пожара не было. Погибли четверо человек, травмы различной степени тяжести получили 13 жильцов. Из дома эвакуировали более 170 человек.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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