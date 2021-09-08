В России стартовала программа бесплатных путешествий для студентов

В неё включены туры выходного дня и более длительные поездки

Сотни туристических маршрутов, которые охватывают всю страну, — Ростуризм совместно с президентской платформой "Россия - страна возможностей" запустили программу бесплатных путешествий для студентов.

В неё включены туры выходного дня и более длительные поездки. Разработаны направления для любителей экологии, IT-сферы, волонтёрства. Всю информацию можно узнать на официальном сайте. Там же представлены виртуальные экскурсии по маршрутам. Принять участие в программе могут финалисты конкурсов "Большая перемена", "Твой ход" и других. Первая поездка состоится в конце сентября. По предварительной оценке, только в этом году предложением воспользуются 50 тысяч человек.

"Меня, честно говоря, очень радует, что ребята сегодня, когда их испрашивали, что было бы крутой наградой за победу в олимпиадах или конкурсах, абсолютное большинство говорит, что это даже не деньги, а возможность посмотреть страну, это путешествия. Ребята очень хотят больше посмотреть, больше своими руками потрогать и почувствовать, насколько огромная и прекрасная наша страна. Это, по-моему, очень здорово. Из этого желания ребят родился этот проект", - заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

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