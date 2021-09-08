Собянин: все участки Троицкой линии метро планируется запустить в 2024 году

Мэр осмотрел ход строительства станции "Улица Генерала Тюленева"

Сергей Собянин сегодня побывал на строительстве станции метро "Улица Генерала Тюленева" Троицкой линии метро. Она пройдет от МЦК до Троицка и значительно снизит нагрузку на центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий, а также позволит сократить и интенсивность движения транспорта на соседних дорогах. С будущей станции пассажиры смогут выйти на улицы Генерала Тюленева и Тёплый Стан.

По словам Собянина, все участки Троицкой линии метро планируется запустить в 2024 году.

"Вся эта линия состоит из нескольких участков, они одновременно должны запуститься. Одна из станций - "Улица Генерала Тюленева", важная станция. Разгрузит для Теплого Стана станции Калужско-Рижской, Сокольнической линии на 20-25%. В целом Теплый Стан будет одним из самых лучших районов Москвы по обеспечению метрополитеном", - заявил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram