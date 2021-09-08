Как Центр имени Елизаветы Глинки помогает людям, оказавшимся в беде

Тех, кто обращается в центр, объединяет одно - отчаяние и безысходность

Уже четверть века Центр социальной адаптации имени Елизаветы Глинки, или просто доктора Лизы, помогает всем, кто оказался в сложной ситуации. Бездомные получают здесь не только одежду, еду и место для ночлега, но главное - искреннее человеческое участие и возможность вновь обрести смысл жизни.

О тех, кто неравнодушен к людям, оказавшимся в беде, в репортаже Ивана Колесникова (см. видео).

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