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Как Центр имени Елизаветы Глинки помогает людям, оказавшимся в беде

15:15
  • среда
  • 08 сентября 2021

Тех, кто обращается в центр, объединяет одно - отчаяние и безысходность

Уже четверть века Центр социальной адаптации имени Елизаветы Глинки, или просто доктора Лизы, помогает всем, кто оказался в сложной ситуации. Бездомные получают  здесь не только одежду, еду и место для ночлега, но главное - искреннее человеческое участие и возможность вновь обрести смысл жизни.

О тех, кто неравнодушен к людям, оказавшимся в беде, в репортаже Ивана Колесникова (см. видео).

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Сотрудники Центра имени Елизаветы Глинки перед обедом для бездомных
Сотрудники Центра имени Елизаветы Глинки перед обедом для бездомных
Елизавета Глинка
Елизавета Глинка
Центр имени Елизаветы Глинки в Москве
Центр имени Елизаветы Глинки в Москве
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