Пострадавшие при взрыве газа в Ногинске получат компенсации

Главная задача – максимально оказать поддержку пострадавшим

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал указание подписать документы, касающиеся выплат пострадавшим в результате взрыва бытового газа в подмосковном Ногинске.

Все, что касается материальных ценностей, требуется подписать незамедлительно для назначения выплат, заявил глава региона. Он отметил, что главная задача – максимально оказать поддержку пострадавшим.

Пострадавшие получат суммы от 100 до 500 тысяч рублей, семьям погибших выплатят по миллиону рублей, сообщает РИА Новости.

Взрыв газа в девятиэтажке Ногинска произошел утром 8 сентября из-за утечки. Пострадали 24 квартиры, 17 из них разрушены полностью. Пожара не было. Погибли четверо человек, травмы различной степени тяжести получили 13 жильцов. Из дома эвакуировали более 170 человек.

По последним данным, в результате взрыва погибли два человека.

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