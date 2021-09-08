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Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева

14:34
  • среда
  • 08 сентября 2021

Президент направил телеграмму родным и близким главы МЧС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в беседе с журналистами о реакции Владимира Путина на гибель главы МЧС Евгения Зиничева.
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Президент Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева, президента и Зиничева связывают многие годы совместной работы. Это большая утрата", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Песков добавил, что глава государства направил телеграмму родным и близким Зиничева.

Глава МЧС погиб в среду, спасая жизнь человека на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС. Очевидцы рассказали, что стоявший рядом с Зиничевым оператор сорвался в воду. Министр бросился ему на помощь и разбился о выступавший камень.

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