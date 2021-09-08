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Песков рассказал о предстоящей встрече Путина и Лукашенко

14:43
  • среда
  • 08 сентября 2021

Подписание каких-либо документов по итогам встречи, по сведениям Пескова, не планируется

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут пресс-конференцию по итогам встречи 9 сентября. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Названа главная тема предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

Песков уточнил, что лидеры двух государств на пресс-конференции расскажут, какие темы обсуждали.

Однако подписание каких-либо документов по итогам встречи, по сведениям Пескова, не планируется, сообщает РИА Новости.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что 9 сентября на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсудит ситуацию, связанную с Афганистаном.

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