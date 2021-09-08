Тина Канделаки ушла с поста генерального продюсера "Матч ТВ"

Она стала генеральным директором холдинга "Газпром-медиа"

Медиаменеджер Тинатин Канделаки стала заместителем генерального директора холдинга "Газпром-медиа", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Уточняется, что Канделаки при этом покидает пост генерального продюсера телеканала "Матч ТВ". Ее место займет Александр Тащин.

На новом месте Канделаки продолжит отвечать за развитие субхолдинга ГПМ Матч. Также она будет курировать деятельность развлекательных каналов - это, в частности, ТНТ, "Пятница!" и ТВ-3.

Гендиректор холдинга Александр Жаров отметил, что Канделаки - успешный медиаменеджер с необходимыми компетенциями и навыками, широкой экспертизой.

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