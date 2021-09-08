Телеведущий Евгений Попов: Актуальные вопросы поселка Рублево ждут решения 

Попов отметил, что любые проекты строительства и благоустройства должны обсуждаться с местными жителями

В поселке Рублево района Кунцево Западного административного округа Москвы начались работы по строительству хоккейной площадки с искусственным льдом. Она позволит с комфортом тренироваться хоккеистам из местной команды "Рублевские соколы", а остальным жителям района — заниматься спортом в шаговой доступности.

Как отметил тренер "Рублевских соколов" Михаил Ларин, в команде подобрались люди, которые с большим энтузиазмом выходят на каждую игру и борются до конца. Они показывают зрителям профессиональный хоккей, настоящие эмоции и пропагандируют спорт и здоровый образ жизни.

Хоккеистам необходимо искусственное покрытие, которое позволит тренироваться и играть с ноября по апрель, то есть дольше, чем обычно стоят морозы. Спортсмены обратились за помощью к журналисту Евгению Попову, который играл с ними зимой. Власти откликнулись на призыв, уже приобретена специальная машина для заливки и выравнивания льда.

Общественный советник управы Кунцево Дмитрий Лещенко рассказал, что важно, что катком смогут пользоваться не только любители хоккея, но и все желающие покататься на коньках, в том числе и дети – маленькие жители поселка. Главное, по его словам, что пользование спортивным объектом будет доступно абсолютно всем, независимо от материального достатка.

Журналист, ведущий программы "60 минут" Евгений Попов подчеркнул, что важно соблюсти баланс интересов любителей разных видов спорта. Поэтому зимой на площадке будет организован каток с искусственным льдом, а в теплое время года — футбольное поле с резиновым покрытием.

На встрече горожане обратились к Евгению Попову с еще одной проблемой. Речь идет о строительстве продолжения Рублевского шоссе — четырехполосной автомобильной трассы непосредственно через территорию поселка. Проект связан с планом строительства на противоположной стороне Москвы-реки Международного финансового центра. В рамках дорожных работ придется вырубить десятки деревьев, под угрозой уничтожения окажется единственная в поселке зеленая зона отдыха. Не исключено, что под снос могут пойти единственная в Рублево поликлиника и несколько исторических многоквартирных жилых домов, построенных в 1915 году.

Представителями инициативной группы жителей уже собраны почти 800 подписей, подготовлено коллективное обращение в органы власти. Из-за общественного резонанса ситуацией заинтересовались многие СМИ.

Попов отметил, что любые проекты строительства и благоустройства, тем более такие масштабные, должны в обязательном порядке обсуждаться с местными жителями. Только так инфраструктура города будет развиваться в интересах граждан.

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