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Минфин внесет в правительство проект бюджета на трехлетку

15:28
  • среда
  • 08 сентября 2021

Это произойдет на следующей неделе

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что на следующей неделе ведомство внесет в правительство проект федерального бюджета на предстоящие три года.
Силуанов рассказал об антикризисной программе России

"Бюджет сбалансирован, бюджет определен по своим параметрам. Мы сейчас находимся с нашими министерствами и ведомствами в процессе доработки документов", - сказал глава Минфина (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что в 2021 году общий баланс федерального бюджета будет нулевым, на 2022 год запланирован профицит в 1% ВВП. Размер дополнительных доходов по текущему году - 1,7 триллиона рублей.

Ранее Силуанов отмечал, что бюджет России на 2022 год планируется с небольшим профицитом.

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