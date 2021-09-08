Минфин внесет в правительство проект бюджета на трехлетку

Это произойдет на следующей неделе

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что на следующей неделе ведомство внесет в правительство проект федерального бюджета на предстоящие три года.

"Бюджет сбалансирован, бюджет определен по своим параметрам. Мы сейчас находимся с нашими министерствами и ведомствами в процессе доработки документов", - сказал глава Минфина (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что в 2021 году общий баланс федерального бюджета будет нулевым, на 2022 год запланирован профицит в 1% ВВП. Размер дополнительных доходов по текущему году - 1,7 триллиона рублей.

Ранее Силуанов отмечал, что бюджет России на 2022 год планируется с небольшим профицитом.

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