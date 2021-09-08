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Мужчина напал на 10-летнюю девочку в Воронеже

15:41
  • среда
  • 08 сентября 2021

СК начал проверку

В Воронеже мужчина совершил нападение на 10-летнюю девочку, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
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"Следователем СК проводится проверка по факту возможного совершения мужчиной противоправных действий в отношении несовершеннолетней, которые, по предварительным данным, не связаны с посягательством на ее половую неприкосновенность", - сказано в сообщении.

Ранее в социальных сетях распространили информацию о том, что мужчина напал на 10-летнюю девочку в Левобережном районе Воронежа.

Уточнялось, что нападавший схватил ребенка за волосы и пытался зажать руками рот. Девочке удалось вырваться и убежать.

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