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Росздравнадзор назвал число жалоб на негативные реакции после вакцинации

15:30
  • среда
  • 08 сентября 2021

Они отмечаются лишь у 0,018% привитых

В Росздравнадзор поступило около 7 тысяч заявлений о нежелательных реакциях после вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 8 сентября, рассказала руководитель ведомства Алла Самойлова.
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Самойлова подчеркнула, что это всего примерно 0,018% от общего числа россиян, получивших прививку, сообщает РИА Новости.

3 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России количество случаев заболевания коронавирусом не растет, а смертность падает. Темпы вакцинации от коронавируса в стране неплохие, однако их нужно ускорить перед осенним подъемом заболеваемости, подчеркнула главный санитарный врач России.

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