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Путин обсудил Афганистан и Украину с главой Евросовета

15:41
  • среда
  • 08 сентября 2021

Затрагивалась и тема Нагорного Карабаха

В среду президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба Кремля.
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"Проведен обстоятельный обмен мнениями по событиям в Афганистане. С обеих сторон подчеркнута важность поддержания в стране гражданского мира и недопущения насилия, а также налаживания реального межафганского диалога ради обеспечения целостности афганского государства при учёте интересов всех групп населения", - сказано в сообщении.

Кроме того, обсуждался внутриукраинский кризис. Российский лидер акцентировал внимание собеседника на том, что необходима активизация переговоров между сторонами конфликта - в целях реализации Минских соглашений.

"Владимир Путин указал на то, что киевские власти упорно уклоняются от выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - добавили в Кремле.

Кроме того, президент России указал на провокационный характер так называемого "саммита" "Крымской платформы".

Затрагивалась и тема Нагорного Карабаха. Путин информировал Мишеля о шагах по реализации положений трёхсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

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