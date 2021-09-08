Собянин внес поправки об усилении штрафов за нарушение тишины автомобилистами

Данная проблема хорошо известна многим горожанам

В Московскую городскую думу внесен пакет поправок в столичный и федеральный закон об усилении ответственности за нарушение тишины в ночное время. Об этом в среду на своем персональном сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, данная проблема хорошо известна жителям многих районов города. "Отдельные "отмороженные" автомобилисты всю ночь напролет гоняют на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой. Меня неоднократно просили принять меры, чтобы положить этому конец", - сообщил мэр.

Предлагается запретить использовать в мегаполисе транспортные средства с модифицированными глушителями, если они нарушают покой горожан ночью. Помимо этого, нужно в десять раз повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины водителями – сейчас он составляет 500 рублей.

"Если мощность двигателя легковой машины превышает 200 л.с., то штраф будет еще больше: + 250 рублей за каждые 10 л.с. сверху", - отмечается на сайте.

Кроме того, предлагается штрафовать автомобилистов в автоматическом режиме с помощью камер, оснащенных шумомерами. Также среди предлагаемых мер – помещать на спецстоянку транспортные средства с модифицированными глушителями.

"Надеюсь, что депутаты федерального и городского парламентов нас поддержат и оперативно примут законы, которые вернут москвичам право на спокойный отдых по ночам", - отметил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram