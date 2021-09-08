ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Силуанов: экономический кризис из-за пандемии еще не миновал

15:29
  • среда
  • 08 сентября 2021

Принятые властями меры поддержки будут частично сохранены на ближайшую трехлетку

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что вызванный пандемией коронавируса экономический кризис в стране еще полностью не закончился.
Силуанов рассказал об антикризисной программе России

"Мы не можем так говорить, что кризис полностью миновал, конечно, поскольку кризисные явления и вопрос пандемии еще не сняты с повестки дня", - сказал он глава Минфина в интервью каналу "Россия-24".

Принятые властями меры поддержки, продолжил министр, будут частично сохранены на ближайшую трехлетку. При планировании бюджета на три года учтут все социальные обязательства.

По словам Силуанова, в новом бюджете учтут все задачи, определенные президентом как национальные цели.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Антон Силуанов
Антон Силуанов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.