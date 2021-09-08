Силуанов: экономический кризис из-за пандемии еще не миновал

Принятые властями меры поддержки будут частично сохранены на ближайшую трехлетку

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что вызванный пандемией коронавируса экономический кризис в стране еще полностью не закончился.

"Мы не можем так говорить, что кризис полностью миновал, конечно, поскольку кризисные явления и вопрос пандемии еще не сняты с повестки дня", - сказал он глава Минфина в интервью каналу "Россия-24".

Принятые властями меры поддержки, продолжил министр, будут частично сохранены на ближайшую трехлетку. При планировании бюджета на три года учтут все социальные обязательства.

По словам Силуанова, в новом бюджете учтут все задачи, определенные президентом как национальные цели.

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