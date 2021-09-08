Олимпийская чемпионка Светлана Журова: онлайн-голосование создано для удобства людей

Спортсменка в 2020 году воспользовалась форматом электронного голосования

Электронная форма голосования создана для удобства избирателей. Об этом рассказала "Вечерней Москве" конькобежка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира Светлана Журова.

Она пояснила, что в 2020 году воспользовалась форматом электронного голосования на выборах губернатора Ленинградской области. Из-за работы Журова не находилась во время выборов в своей родной северной области, поэтому проголосовала в Москве. Для этого был открыт специальный электронный избирательный участок.

Спортсменка заранее получила QR-код и проголосовала в Москве за губернатора Ленинградской области. Это было очень удобно, потому что Журова хотела свой голос отдать, но не могла быть на месте из-за работы.

Светлана Журова добавила, что в 2021 году в Ленинградской области не вводят электронное голосование, поэтому она будет голосовать на избирательном участке. По ее словам, онлайн-голосование доступно лишь для жителей нескольких субъектов РФ, что особенно удобно для молодежи.

Напомним, в Москве с 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.

Подать заявление можно до 23:59 понедельника, 13 сентября. Для регистрации на голосование необходимо авторизоваться в личном кабинете на mos.ru. Сделать это также можно через приложения "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы".

Уже более 1,5 млн москвичей подали заявку на участие в голосовании онлайн. Ранее многочисленные эксперты отметили, что система дистанционного голосования защищена от взломов и фальсификаций.

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