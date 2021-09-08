ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стала известна причина взрыва в Ногинске

15:41
  • среда
  • 08 сентября 2021

Её озвучил вице-губернатор Подмосковья

Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин сообщил, что основной версией взрыва газа в Ногинске является утечка бытового газа.
Взрыв бытового газа в подмосковном Ногинске. Главное

Как уточнил заместитель главы региона, газовое оборудование в доме обслуживала организация, есть отметки в электронных журналах о проведении техработ.

"Следственные органы будут разбираться: это несчастный случай, халатность или, соответственно, нарушение эксплуатации газового оборудования", - цитирует Хромушина РИА "Новости".

Взрыв произошел в Ногинске на улице 28 Июня. Обрушились второй и третий этажи здания. Эвакуированы более 170 человек. Два человека погибли, девять пострадали.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.