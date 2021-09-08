Стала известна причина взрыва в Ногинске

Её озвучил вице-губернатор Подмосковья

Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин сообщил, что основной версией взрыва газа в Ногинске является утечка бытового газа.

Как уточнил заместитель главы региона, газовое оборудование в доме обслуживала организация, есть отметки в электронных журналах о проведении техработ.

"Следственные органы будут разбираться: это несчастный случай, халатность или, соответственно, нарушение эксплуатации газового оборудования", - цитирует Хромушина РИА "Новости".

Взрыв произошел в Ногинске на улице 28 Июня. Обрушились второй и третий этажи здания. Эвакуированы более 170 человек. Два человека погибли, девять пострадали.

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