ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тело главы МЧС Зиничева доставят спецрейсом в Москву

15:54
  • среда
  • 08 сентября 2021

Министр трагически погиб на межведомственных учениях

В среду в Москву спецрейсом доставят тело погибшего на учениях в Норильске главы МЧС России Евгения Зиничева.
Всю жизнь посвятил Отечеству: каким был Евгений Зиничев

"Самолет с телом погибшего главы МЧС Зиничева уже вылетел в Москву", - рассказал РИА "Новости" знакомый с ситуацией источник.

55-летний глава МЧС погиб в среду, спасая жизнь человека на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС. Очевидцы рассказали, что стоявший рядом с Зиничевым оператор сорвался в воду. Министр бросился ему на помощь и разбился о выступавший камень.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Зиничева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Евгений Зиничев
Евгений Зиничев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.