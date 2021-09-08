Тело главы МЧС Зиничева доставят спецрейсом в Москву

Министр трагически погиб на межведомственных учениях

В среду в Москву спецрейсом доставят тело погибшего на учениях в Норильске главы МЧС России Евгения Зиничева.

"Самолет с телом погибшего главы МЧС Зиничева уже вылетел в Москву", - рассказал РИА "Новости" знакомый с ситуацией источник.

55-летний глава МЧС погиб в среду, спасая жизнь человека на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС. Очевидцы рассказали, что стоявший рядом с Зиничевым оператор сорвался в воду. Министр бросился ему на помощь и разбился о выступавший камень.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Зиничева.

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