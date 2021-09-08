В Москве обсудили перспективы развития российской экономики

Экономика восстанавливается

Перспективы развития российской экономики в быстро меняющемся мире обсуждали в среду в Москве. В столице прошёл ежегодный, уже пятый финансовый форум. Какие структурные перемены спровоцировала пандемия? Как стимулировать экономический рост? И чем привлекает инвесторов такой мегаполис, как Москва?

На целый день выставочный центр Манеж погрузился не только в обсуждение того, как пандемия повлияла на российскую и мировую экономики. Представители крупного бизнеса и власти, экономисты и зарубежные эксперты, в том числе из Всемирного банка, говорят о глобальной конкуренции, налоговой политике и стимулировании инвестиционной активности.

Вектор диалогу задала площадка Министерства финансов, которое представило новый проект – МоиФинансы.РФ. Этот информационный портал должен помочь каждому человеку повысить финансовую грамотность. О возможностях сайта участники проекта рассказали председателю правительства Михаилу Мишустину.

А уже на пленарной сессии говорили о финансовом здоровье страны. О том, как держать баланс между инвестициями и бюджетом. И главное, с каким результатом Россия вышла из кризиса, в который весь мир загнал коронавирус. По словам главы кабмина, в период пандемии Россия стала одним из лидеров "большой двадцатки" по расходам на поддержку людей и различных отраслей. Это помогло смягчить влияние пандемии и стабилизировать ситуацию в российской экономике.

"Нам удалось сформировать предсказуемую экономическую среду и условия для помощи людям, бизнесу. Правительство продолжает оказывать поддержку и в этом году. Дополнительную помощь получили, например, родители школьников. Сейчас по решению президента всем российским пенсионерам, в том числе работающим и военным, начисляется единовременная выплата в 10 тысяч рублей. Военнослужащим - 15 тысяч", - заявил Мишустин.

В масштабах страны такие шаги требуют серьезных ресурсов, заявил премьер-министр. Правительство активно помогало бизнесу. В результате уже в июне российская экономика восстановилась - объем валового внутреннего продукта достиг допандемийного уровня.

"Экономика восстанавливается, казна наполняется. Ресурсы наполняют бюджет. Деньги есть, но их нужно эффективно потратить. С тем, чтобы был результат", - заявил министр финансов Антон Силуанов.

Прибыль компаний растет. Но бизнес не стремится вкладывать деньги дальше в другие проекты. В Москве все иначе. Сергей Собянин рассказал, что объем инвестиций в столице в основной капитал за два года увеличился на 20 процентов.

"Я не согласен, что компании не готовы инвестировать. Вопрос - куда инвестировать? Нужны проекты - куда инвестировать? Тогда компании с удовольствием, конечно, в эти проекты заходят. Вот мы буквально недавно реализовали один из проектов освоения промзон, комплексная реализация территории. Мы начинали торги там с минимальной суммы, думая, что у нас инвесторы, скорее всего, не придут. Потому что там две трети, даже 80 процентов в этом проекте - это общественная застройка и производственные помещения. А пришло около 2 тысяч инвесторов. Цена поднялась в 80 раз!" – рассказал Собянин.

Все участники пленарной дискуссии сошлись на том, что Россия за последний год приняла целый ряд правильных решений.

"Мы старались очень взвешенно подходить к использованию вот этих монетарных факторов, взвешенно подходить к бюджетным тратам. И не случайно, что сейчас при подготовке бюджета на следующую трехлетку мы выходим на нормальные уровни бюджета, бюджетной политики. И вот это самое главное, что дает нам уверенность в том, что и предприниматели, видя эти действия правительства, могут планировать свои бизнес-стратегии, бизнес-планы", - отметил Силуанов.

Также в рамках форума прошла ювелирная выставка. Главный экспонат - реплика Большой императорской короны Российской империи. Её изготовили Минфин и Гохран в 2012-м к 250-летию Главной императорской регалии.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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