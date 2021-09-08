На востоке Москвы водитель сбил ребенка и скрылся

Мальчика госпитализирвоали
На востоке Москвы произошло ДТП - автомобилист сбил 11-летнего мальчика, сообщает в Telegram Госавтоинспекция.
Уточняется, что инцидент имел место во дворе дома на Сахалинской улице.
Согласно данным полиции, ребенок ехал один по проезжей части. В результате аварии он ушиб левую голень и был госпитализирован.
Водитель с места ДТП скрылся, в настоящий момент его разыскивают.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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