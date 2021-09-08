На востоке Москвы водитель сбил ребенка и скрылся

Мальчика госпитализирвоали

На востоке Москвы произошло ДТП - автомобилист сбил 11-летнего мальчика, сообщает в Telegram Госавтоинспекция.

Уточняется, что инцидент имел место во дворе дома на Сахалинской улице.

Согласно данным полиции, ребенок ехал один по проезжей части. В результате аварии он ушиб левую голень и был госпитализирован.

Водитель с места ДТП скрылся, в настоящий момент его разыскивают.

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