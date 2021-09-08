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Зеленский снова собрался в Штаты

16:32
  • среда
  • 08 сентября 2021

Президент Украины посетит Нью-Йорк

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский вновь собирается поехать в Соединенные Штаты, передает РБК-Украина.
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Как уточнил Никифоров, Киев готовит визит в Нью-Йорк для участия Зеленского в Генассамблее ООН.

76-я сессия Генассамблеи ООН откроется в штаб-квартире организации 14 сентября. Общие прения запланированы на период с 21 по 27 сентября.

В конце августа - начале сентября украинская делегация находилась с визитом в США. 1 сентября Зеленский встретился с главой Белого дома Джо Байденом.

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