Собянин оценил ход реализации городских проектов развития в ЮЗАО

Мэр отметил масштабность инфраструктурных проектов развития округа

Ввод в эксплуатацию Троицкой линии столичного метро планируется в 2024 году, она станет одной из самых протяженных веток метрополитена. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин во время объезда Юго-Западного административного округа.

Троицкая линия пройдет от станции Московского центрального кольца "Зил" через Черемушки и Теплый стан в Коммунарку и далее на Троицк. Общая протяженность порядка 40 километров, 17 станций, в том числе пересадочные - на МЦК, Большое кольцо, Калужско-Рижский и Сокольнический радиусы.

В зоне притяжения Троицкой линии проживают более миллиона человек. Она позволит разгрузить соседние ветки, снизит интенсивность движения наземного транспорта на прилегающих улицах

Кроме того, Собянин проинспектировал капитальный ремонт здания детской музыкальной школы имени Иванова-Крамского и фестивальную площадку в Теплом Стане.

Работы в музыкальной школе выполнены по программе "Искусство детям".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram