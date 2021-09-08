Михаил Турецкий отметил безопасность и удобство онлайн-голосования

Из любой точки мира можно заявить свою гражданскую позицию
Онлайн-голосование – наиболее понятный формат участия выборов для молодежи. Об этом рассказал народный артист России Михаил Турецкий. По его словам, ДЭГ - это логичное настоящее и перспективное будущее.
"По сути, из любой точки мира можно заявить свою гражданскую позицию. Такая цифровая демократия, как по мне, делает выборную систему более привлекательной и, соответственно, приобщает большую аудиторию", - сказал артист.
Особенно, отметил Михаил Турецкий, дистанционное голосование может быть востребовано у молодежи.
"Формат для них более понятный – на языке их гаджетов. А это важно. Ведь за молодым поколением будущее нашей страны", - сказал он.
Михаил Турецкий рассказал, что сам примет участие в дистанционном электронном голосовании.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram