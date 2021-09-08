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Взрыв в Ногинске: неизвестна судьба трех взрослых и ребенка

16:49
  • среда
  • 08 сентября 2021

Подтверждена гибель двоих человек

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, после взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске неизвестной остается судьба четырех человек.
Взрыв бытового газа в подмосковном Ногинске. Главное

"В настоящее время неизвестной остается судьба четырех человек - троих взрослых и ребенка", - отметил собеседник агентства.

Взрыв произошел в Ногинске на улице 28 Июня. Обрушились второй и третий этажи здания. Эвакуированы более 170 человек. Согласно данным Следственного комитета, два человека погибли, 17 пострадали - из них шестеро (в том числе двое детей) госпитализированы.

В качестве основной версии ЧП рассматривается утечка бытового газа. Возбуждено уголовное дело.

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