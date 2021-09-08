Взрыв в Ногинске: неизвестна судьба трех взрослых и ребенка

Подтверждена гибель двоих человек

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, после взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске неизвестной остается судьба четырех человек.

"В настоящее время неизвестной остается судьба четырех человек - троих взрослых и ребенка", - отметил собеседник агентства.

Взрыв произошел в Ногинске на улице 28 Июня. Обрушились второй и третий этажи здания. Эвакуированы более 170 человек. Согласно данным Следственного комитета, два человека погибли, 17 пострадали - из них шестеро (в том числе двое детей) госпитализированы.

В качестве основной версии ЧП рассматривается утечка бытового газа. Возбуждено уголовное дело.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram