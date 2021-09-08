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Евгений Попов: Предлагаю присвоить имя Зиничева институту в системе МЧС России

17:09
  • среда
  • 08 сентября 2021

Институт располагается в Фили-Давыдково

Имя главы МЧС Евгения Зиничева, который трагически погиб при исполнении служебного долга, могут присвоить одной из улиц Москвы. Об этом рассказал народный артист России, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Евгений Зиничев - настоящий герой и человек. И погиб героической и трагической смертью. Он был замечательным человеком, отцом и дедом. Я считаю, он достоин, чтобы увековечить память о нем", - заявил Герасимов.

Со своей стороны ведущий телепрограммы "60 минут" Евгений Попов предложил присвоить имя Евгения Зиничева Институту по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

"Разработанная под его руководством система активного предупреждения позволила в разы снизить ущерб от чрезвычайных ситуаций", - сказал журналист.

Напомним, глава МЧС погиб, спасая жизнь человека на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС.

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