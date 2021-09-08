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СК сообщил о погибших и пострадавших при взрыве в Ногинске

17:06
  • среда
  • 08 сентября 2021

Госпитализированы двое детей

Помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная сообщила, что количество пострадавших при взрыве в жилом доме в подмосковном Ногинске увеличилось до 17 человек.
В Ногинске из-под завалов извлекли тело второго человека

"В ходе разбора завалов были обнаружены тела двух погибших, 17 человек пострадали, шесть человек, двое из которых дети, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, остальным пострадавшим оказана помощь на месте происшествия", - приводит слова Тертичной ТАСС.

Взрыв произошел в Ногинске на улице 28 Июня. Обрушились второй и третий этажи здания. Эвакуированы более 170 человек.

В качестве основной версии ЧП рассматривается утечка бытового газа. Возбуждено уголовное дело.

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