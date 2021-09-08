Журналисты узнали дату начала поставок по "Северному потоку - 2"

Итоговые сроки зависят от решения регулятора Германии

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, "Газпром" планирует начать поставлять газ по "Северному потоку - 2" с 1 октября.

Уточняется также, что уже к 1 декабря планируется прокачивать газ по обеим ниткам трубопровода. Итоговые сроки зависят от решения регулятора Германии.

Ранее стало известно, что завершена укладка последней трубы "Северного потока - 2". Газопровод должен начать работу до конца года.

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он пройдет через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии по дну Балтийского моря.

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