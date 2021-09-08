Роман Романенко призвал в открытом письме к Сергею Собянину присвоить Битцевскому лесу особый статус

Битцевский лес по праву считается "лёгкими Москвы"

Депутат Госдумы Роман Романенко опубликовал открытое письмо, адресованное мэру Москвы Сергею Собянину, где он затронул вопрос сохранения природно-исторического парка "Битцевский лес".

Как отмечается в сообщении, лесной массив защищает мегаполис и горожан от выбросов промышленных предприятий всего юга Московской области.

"Битцевский лес по праву считается "лёгкими Москвы". Это не только любимое место для прогулок жителей района, но и дорогой сердцам людей островок природы в огромном мегаполисе", - отметил парламентарий.

Однако, по словам Романенко, горожане боятся, что Битцевский лес будет застроен домами. Депутат предложил создать экспертную рабочую группу под личным контролем мэра, чтобы понять, какой именно статус сможет защитить лес максимально эффективно.

Эколог и писатель Анатолий Баташев отметил, что мнение тысяч жителей столицы, наконец, услышано. "Раз уж к этому вопросу подключился федеральный депутат, надеюсь, городские власти обратят внимание на проблему", - сказал он.

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