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Путин проведет совещание по климатической политике

17:55
  • среда
  • 08 сентября 2021

Пройдет совещание в октябре

Накануне международной конференции по климату (запланирована на 31 октября в Глазго) президент России Владимир Путин проведет совещание по климатической политике, передает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя главы государства по вопросам климата Руслана Эдельгериева.
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Он заметил при этом, что пока не может точно сказать, примет ли Путин участие в климатической конференции в Глазго.

"После этого совещания, когда будут получены все ответы, тогда уже будет окончательно принимать решение президент, примет он участие либо не примет. Это где-то, скорее, будет ближе к Глазго, в октябре месяце", - сказал Эдельгериев.

Официальная позиция России в отношении предстоящей конференции пока не сформирована.

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