Пройдет совещание в октябре

Накануне международной конференции по климату (запланирована на 31 октября в Глазго) президент России Владимир Путин проведет совещание по климатической политике, передает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя главы государства по вопросам климата Руслана Эдельгериева.

Он заметил при этом, что пока не может точно сказать, примет ли Путин участие в климатической конференции в Глазго.

"После этого совещания, когда будут получены все ответы, тогда уже будет окончательно принимать решение президент, примет он участие либо не примет. Это где-то, скорее, будет ближе к Глазго, в октябре месяце", - сказал Эдельгериев.

Официальная позиция России в отношении предстоящей конференции пока не сформирована.

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