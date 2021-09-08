Актера Ивана Краско выписали из больницы

Уже 10 сентября он выйдет на сцену

Народный артист России Иван Краско выписан из больницы, сообщили в пресс-службе Театра им. В. Ф. Комиссаржевской.

"Мы открываем 80-й юбилейный сезон 10 сентября спектаклем "Я вернулся в мой город", в котором участвует Иван Иванович [Краско]. Специально мы открываем не премьерой, а этим спектаклем. Он сегодня был в театре и сказал, что будет на сборе труппы 10 [сентября] и будет 10-го играть спектакль", - приводит сообщение ТАСС.

После открытия сезона, уточнила собеседница агентства, руководство отправит артиста на восстановление в санаторий.

В конце августа Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт. В театре он исполняет главные роли в спектаклях "Утоли моя печали", "Тише, афиняне!", "Доходное место".

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