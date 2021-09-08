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Захарова: Запад не замечает диверсий Украины в отношении Крыма

18:34
  • среда
  • 08 сентября 2021

Брюсселю и Вашингтону все известно, но они молчат

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала в Telegram, что разрабатываемые и руководимые с территории Украины диверсии в отношении Крыма стали не просто реальностью, а новой нормальностью политики Запада.
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Спикер внешнеполитического ведомства обратила внимание на диверсию на участке газопровода, произошедшую 23 августа в районе населенного пункта Перевальное в Крыму. По данным ФСБ, организовало ее Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Известны ли детали этих чудовищных происшествий западным столицам? Да. Известны. Вашингтон и Брюссель все знают и молчат, а тем самым как минимум потворствуют, если не соучаствуют", - заявила дипломат.

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