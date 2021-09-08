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В мире ввели около 5,5 млрд доз вакцин от COVID-19

18:54
  • среда
  • 08 сентября 2021

Данные привел глава ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что всего в мире на сегодняшний день введено уже около 5,5 миллиарда доз вакцин от коронавируса.
Страны G20 приняли обязательства о доступности вакцин

"Всего в мире было введено 5,5 млрд доз вакцин, однако 80% из них приходятся на страны с высоким и средним уровнем доходов", - приводит слова главы ВОЗ ТАСС.

Как отметил Гебрейесус, глобальная цель ВОЗ - чтобы в каждой стране к концу сентября было вакцинировано 10% населения, к концу года - 40%, к середине следующего года - 70%.

"Страны с высоким уровнем дохода пообещали пожертвовать 1 млрд доз вакцин, но пока пожертвовано менее 15% из них", - добавил глава ВОЗ.

Он подчеркнул, что бедным странам не нужны обещания, а нужны препараты.

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