В мире ввели около 5,5 млрд доз вакцин от COVID-19

Данные привел глава ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что всего в мире на сегодняшний день введено уже около 5,5 миллиарда доз вакцин от коронавируса.

"Всего в мире было введено 5,5 млрд доз вакцин, однако 80% из них приходятся на страны с высоким и средним уровнем доходов", - приводит слова главы ВОЗ ТАСС.

Как отметил Гебрейесус, глобальная цель ВОЗ - чтобы в каждой стране к концу сентября было вакцинировано 10% населения, к концу года - 40%, к середине следующего года - 70%.

"Страны с высоким уровнем дохода пообещали пожертвовать 1 млрд доз вакцин, но пока пожертвовано менее 15% из них", - добавил глава ВОЗ.

Он подчеркнул, что бедным странам не нужны обещания, а нужны препараты.

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