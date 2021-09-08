ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роскомнадзор предупредил о новой схеме мошенничества

19:12
  • среда
  • 08 сентября 2021

Злоумышленники представляются сотрудниками РКН

Роскомнадзор предупредил, что мошенники во время телефонного разговора пытаются собирать личные данные россиян, представляясь сотрудниками Роскомнадзора.
Россиян предупредили о новом виде мошенничества со лжеучастковым

"РКН предупреждает: мы не звоним пользователям, не раскрываем персональные данные в телефонных разговорах, мессенджерах и переписках в соцсетях", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Злоумышленники действуют следующим образом: они предупреждают собеседника о том, что кто-то пытается сменить его абонентский номер. После этого следует предложение "тут же оформить заявление и проверить, не используются ли персональные данные пользователя третьими лицами".

Далее мошенники говорят, что на проверяемый номер недавно "оформили кредит", и предлагают переключиться на горячую линию Банка России для подтверждения. Затем мнимый Центробанк подтверждает заявления мнимого Роскомнадзора.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Люди с телефонами
Люди с телефонами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.