Роскомнадзор предупредил о новой схеме мошенничества

Злоумышленники представляются сотрудниками РКН

Роскомнадзор предупредил, что мошенники во время телефонного разговора пытаются собирать личные данные россиян, представляясь сотрудниками Роскомнадзора.

"РКН предупреждает: мы не звоним пользователям, не раскрываем персональные данные в телефонных разговорах, мессенджерах и переписках в соцсетях", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Злоумышленники действуют следующим образом: они предупреждают собеседника о том, что кто-то пытается сменить его абонентский номер. После этого следует предложение "тут же оформить заявление и проверить, не используются ли персональные данные пользователя третьими лицами".

Далее мошенники говорят, что на проверяемый номер недавно "оформили кредит", и предлагают переключиться на горячую линию Банка России для подтверждения. Затем мнимый Центробанк подтверждает заявления мнимого Роскомнадзора.

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