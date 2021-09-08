Всплыли новые данные о задержании 33 россиян в Белоруссии

Данные распространил телеканал CNN

Продолжение получила история с задержанием 33-х россиян в Белоруссии прошлым летом. Телеканал CNN рассказал - инцидент был результатом спецоперации украинской разведки по похищению наших граждан, и активное содействие в этом оказывало ЦРУ. В ФСБ уже назвали сведения американских СМИ подтверждением того, что Киев занимается терроризмом на государственном уровне. В администрации Зеленского, как и ожидалось, всё отрицают, авторов журналистского расследования обвиняют в дезинформации.

По сути, это уже давно секрет Полишинеля, однако материал свой CNN почему-то называет эксклюзивом и сенсацией. Будто и не было раньше ни соответствующих заявлений из Кремля, ни аналитических материалов в российских и белорусских медиа. И все же случай уникальный - американское СМИ наконец признало: провокацию с 33 задержанными в Минске россиянами готовили спецслужбы Украины при поддержке США.

"Операция представляла интерес не только для украинской, но и для американской разведки, хотя официальные лица США и отрицают свою прямую роль. По нашим проверенным данным, Киев получил американские деньги, техническую помощь и инструкции от ЦРУ о том, как привлечь к операции российских наемников", - пишет СМИ.

На кадрах - мужчина с закрытым лицом. CNN представляет его бывшим сотрудником украинской разведки. Он рассказывает: по научению американских коллег спецслужбы Украины создали подставную частную военную компанию и больше года вербовали россиян якобы для работы в Венесуэле. Вместо этого собирались переправить их в Киев и предать суду. Эдакая "операция возмездия", для которой отбирали, дескать, лишь тех, кто участвовал в войне в Донбассе. План сорвался. Власти Белоруссии задержали группу на своей территории, а позднее выдали России.

Версия американского телеканала об истинных целях операции, о том, что Минск оказался лишь случайным транзитным пунктом, конечно, большое лукавство. В российском ФСБ уже заявили: в действительности Киев и Вашингтон пытались таким образом подорвать российско-белорусские отношения. Не случайно ведь все произошло прошлым летом - перед выборами президента Белоруссии.

"Был вброс в КГБ республики о том, что эти люди приехали для участия в массовых беспорядках на стороне оппозиции. И мы помним, как негативно сначала отреагировали белорусские партнёры. Потом, к счастью, всё прояснилось. Всё, что мы видим со стороны спецслужб Украины, иначе как актом государственного терроризма назвать нельзя. Это уже дело для международного уголовного суда, от этого не отвертеться. Задача американцев тоже была известна. Они действовали в рамках своей геополитической задачи. И если бы, конечно, у них получилось, удар по нашим отношениям с Минском был бы нанесён очень тяжёлый", - сообщили в ФСБ.

Но этого удалось избежать. Белорусские партнеры, сопоставив факты, поняли: Россия никогда не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела соседа. А вот Украина, по указке Вашингтона, может, несмотря на все заверения в обратном. Сначала президент Зеленский заявлял, что никакой операции не было вовсе, потом стал говорить, что, может, и была, но украинские спецслужбы ни при чем. Теперь ему придется выдумывать что-нибудь новенькое. А заодно оправдываться перед заокеанскими патронами за очередной слив секретной информации.

"Тринадцать месяцев эта власть нам лгала. Но вот вышел материал CNN! Это разгром! И ведь им кто-то все рассказал! Это ж не американцы сами журналистам сообщили о собственном участии в этой операции. У ЦРУ настолько нелепых проколов быть не может. Нет! Это тут был слив", - рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Над объяснениями причин этой весьма неловкой ситуации в офисе президента Украины долго думать не стали. Традиционно обвинили Москву. Материал американского телеканала "срежиссирован Россией". Другими словами, в Киеве убеждены, что рука Кремля дотягивается уже не только до выборов в США, но и до американских СМИ. Согласована ли эта версия с Вашингтоном, не уточняется. Неизвестно также, готовится ли прокурор Мюллер к своему новому расследованию - о связях телеканала CNN с Москвой.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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