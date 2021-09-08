В Германии разгорелся новый шпионский скандал

Он может отразиться на репутации блока ХДС-ХСС

По данным газеты "Цайт" ( Die Zeit), Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ в 2019 году тайно купило у израильской корпорации систему электронного наблюдения за подозреваемыми.

С её помощью можно получить доступ к данным мобильных устройств любого пользователя. Кроме того, программа способна незаметно включать на смартфоне камеру и микрофон.

Законодательство Германии допускает наблюдение такого рода лишь в исключительных случаях. В ведомстве информацию СМИ пока не комментируют. Но она может сильно ударить по репутации правящего блока ХДС-ХСС, у которого и без того сейчас самый низкий рейтинг за всю историю ФРГ, сообщает "ТВ Центр".

По данным последних соцопросов, на предстоящих парламентских выборах консерваторов готовы поддержать только 19% граждан страны.

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