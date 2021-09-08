ВЦИОМ рассказал о шансах партии "Новые люди" пройти в Госдуму

Прогноз составлен на основе детально проработанного исследования

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал доклад об отношении россиян к предстоящим выборам. 47 процентов избирателей намерены обязательно принять участие в голосовании. Еще 21 процент, скорее всего, проголосует. Самая высокая потенциальная явка отмечена у людей предпенсионного и пенсионного возраста - 84 процента. Самая низкая - у молодежи до 27 лет, всего половина голосов. Но по мере приближения выборов активность и заинтересованность граждан неизменно растут.

Прогноз ВЦИОМ на тему, какие из непарламентских партий могут пройти в Государственную Думу, предварительный, но составлен на основе детально проработанного исследования. Учтены данные опросов, рейтинги партий и фактор явки. Высокий шанс преодолеть необходимый 5% барьер у партии "Новые люди".

"На первом месте с точки зрения вероятности преодоления 5% барьера - "Новые люди". 5%. Чуть-чуть отстаёт Партия пенсионеров - 4,9", - рассказал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров.

По данным Центра изучения общественного мнения, "Новые люди" - это ещё и единственная непарламентская партия, которую поддерживает всё больше избирателей. Только с июня рост - почти втрое. По последним сведениям, партию поддерживают 3,8% опрошенных. И 4,2% среди тех, кто точно пойдет голосовать. С начала лета выросла и узнаваемость "Новых людей" - в 7 раз.

"19-20% избирателей не определились: они затрудняются ответить, за кого они будут голосовать. При этом говорят: мы точно пойдём и, скорее, пойдём, но за кого голосовать будем - ещё не знаем. Это каждый пятый человек в России. И я хочу сказать и этим людям, и сторонникам партии "Новые люди", что у вас есть возможность сделать ваш голос решающим! Чтобы в Госдуме было обновление!" – заявил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

У "Новых людей" высокая поддержка в Новосибирской области, на Дальнем Востоке и в Южном федеральном округе. С учётом динамики роста доверия к партии финальный рейтинг может превысить 6%.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram