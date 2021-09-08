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В Чехии аиста научили ходить с протезом

22:42
  • среда
  • 08 сентября 2021

Его напечатали на 3D-принтере

В Чехии в одном из центров спасения диких животных и птиц учится ходить аист, которому поставили протез. Ногу он потерял ещё птенцом - во время своего первого полёта упал в дымоход, сообщает "ТВ Центр".
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Протез для птицы напечатали на 3D-принтере, а разработал его старшеклассник одной из местных школ. Сейчас юноша работает над суставом, который предотвратит вращение конструкции, а также разрабатывает силиконовый носок для птицы.

Орнитологи надеются, что, пройдя курс реабилитации, аист сможет вернуться к полноценной жизни.

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