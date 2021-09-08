Талибы пригласили Россию на инаугурацию кабмина

Церемония назначена на 11 сентября
Россия оказалась среди стран, приглашенных на инаугурацию нового правительства Афганистана, передает со ссылкой на источник РИА "Новости".
"Россия, Китай, Катар, Турция, Пакистан и Иран к настоящему моменту были приглашены на церемонию", - сообщил собеседник агентства.
Уточняется, что церемония назначена на 11 сентября.
Месяц назад боевики запрещенного в России движения Талибан активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. 15 августа они вошли в Кабул и объявили о захвате власти в стране.
Возглавлять временное правительство Афганистана будет Мохаммад Хасан Ахунд.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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