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Талибы пригласили Россию на инаугурацию кабмина

19:41
  • среда
  • 08 сентября 2021

Церемония назначена на 11 сентября

Россия оказалась среди стран, приглашенных на инаугурацию нового правительства Афганистана, передает со ссылкой на источник РИА "Новости".
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"Россия, Китай, Катар, Турция, Пакистан и Иран к настоящему моменту были приглашены на церемонию", - сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что церемония назначена на 11 сентября.

Месяц назад боевики запрещенного в России движения Талибан активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. 15 августа они вошли в Кабул и объявили о захвате власти в стране.

Возглавлять временное правительство Афганистана будет Мохаммад Хасан Ахунд.

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