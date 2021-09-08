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Фестиваль водных видов спорта "Открытая вода" пройдет в Москве с 11 по 12 сентября

19:50
  • среда
  • 08 сентября 2021

Это масштабный спортивный праздник

В эти выходные в Москве пройдет фестиваль водных видов спорта "Открытая вода". Свидетелями финала чемпионата России по водно-моторному спорту горожане могут стать 11 сентября на Гребном канале. А в воскресенье пройдет Open Water SUP Fest.

"Одним из ярких событий фестиваля станут соревнования мировой серии по одному из самых экстремальных видов спорта - хай-дайвингу, который впервые в истории пройдет в Москве", - сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

Организаторы фестиваля подготовили зоны под каждую спортивную дисциплину.

"Масштабный спортивный праздник будет включать в себя несколько больших соревнований и отдельные площадки с активностями для всех желающих, в том числе для детей, зоны развлечений и питания", - добавили в пресс-службе.

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Фестиваль водных видов спорта "Открытая вода"
Фестиваль водных видов спорта "Открытая вода"
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