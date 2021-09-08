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"Выжали все соки": Клим Шипенко рассказал о подготовке к полету на МКС

19:59
  • среда
  • 08 сентября 2021

Запуск корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября

Режиссер Клим Шипенко рассказал, как его и Юлию Пересильд готовят к полету на Международную космическую станцию. Видео разместили в Twitter Роскосмоса.
Космонавт показал эмблему экипажа "Союза" с Пересильд

"За это время нас мучили, пытали, не били, но много заставляли учить неизвестных аббревиатур, выжали из нас все соки: это видно по мне. По Юле - нет, она только лучше стала выглядеть. А я стал худее", - сказал Шипенко.

Режиссер добавил, что за время подготовки он с Пересильд приблизились техническому знанию всех модулей и корабля.

"Было тяжело, сложно, времени мало, спали мало", - отметил Шипенко.

Пересильд же рассказала в свою очередь, что путь был интересным, несмотря на трудности.

Запуск корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. На нем на станцию должна прибыть съемочная группа фильма "Вызов".

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