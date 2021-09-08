"Выжали все соки": Клим Шипенко рассказал о подготовке к полету на МКС

Запуск корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября
Режиссер Клим Шипенко рассказал, как его и Юлию Пересильд готовят к полету на Международную космическую станцию. Видео разместили в Twitter Роскосмоса.
"За это время нас мучили, пытали, не били, но много заставляли учить неизвестных аббревиатур, выжали из нас все соки: это видно по мне. По Юле - нет, она только лучше стала выглядеть. А я стал худее", - сказал Шипенко.
Режиссер добавил, что за время подготовки он с Пересильд приблизились техническому знанию всех модулей и корабля.
"Было тяжело, сложно, времени мало, спали мало", - отметил Шипенко.
Пересильд же рассказала в свою очередь, что путь был интересным, несмотря на трудности.
Запуск корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. На нем на станцию должна прибыть съемочная группа фильма "Вызов".
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Экзаменационные комплексные тренировки разбиты на два этапа:— РОСКОСМОС (@roscosmos) September 8, 2021
���� в тот день, когда один экипаж демонстрирует навыки управления кораблем,
���� другой — выполняет задания на тренажере российского сегмента Международной космической станции.
На втором этапе экипажи меняются местами. pic.twitter.com/LdTWZbX9Ba